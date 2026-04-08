Cronaca

Ciclista travolto da un tir a Genova: ferito ma salvo dopo essere rimasto incastrato

di Redazione

1 min, 21 sec

Incidente in viale Brigate Partigiane: uomo di 61 anni soccorso e trasportato al San Martino in codice giallo

Ciclista travolto da un tir a Genova: ferito ma salvo dopo essere rimasto incastrato
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Un ciclista di 61 anni è stato travolto da un tir in viale Brigate Partigiane, a Genova, rimanendo incastrato sotto il mezzo pesante. Nonostante la dinamica potenzialmente fatale, l’uomo è riuscito a salvarsi riportando ferite non gravi.

Incidente – Lo scontro è avvenuto intorno alle 9:30 all’incrocio con via Maddaloni, in direzione centro. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava procedendo verso Brignole quando è stato investito dal camion che lo seguiva. Tra le ipotesi, quella che il conducente non abbia visto la bicicletta a causa dell’angolo cieco anteriore.

Dinamica – Dopo l’impatto, il 61enne è rimasto bloccato sotto il paraurti del tir. In modo autonomo, però, è riuscito a liberarsi strisciando sotto il mezzo e uscendo dal lato passeggero. Una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca Genovese con ambulanza e automedica in codice rosso. Allertati anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento alla fine non è stato necessario.

Condizioni – Il ciclista ha riportato dolore alla zona costale ed escoriazioni al volto e agli arti inferiori, rimanendo sempre cosciente e collaborante. Dopo le prime cure è stato immobilizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Accertamenti – Illeso il camionista, di nazionalità rumena, visibilmente scosso. La Polizia Locale, con la sezione Infortunistica, ha avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Viabilità – L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della svolta all’incrocio e alcune ripercussioni sul traffico, con deviazioni anche per le linee degli autobus.

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