Ciclista travolto da un tir a Genova: ferito ma salvo dopo essere rimasto incastrato

Un ciclista di 61 anni è stato travolto da un tir in viale Brigate Partigiane, a Genova, rimanendo incastrato sotto il mezzo pesante. Nonostante la dinamica potenzialmente fatale, l’uomo è riuscito a salvarsi riportando ferite non gravi.

Incidente – Lo scontro è avvenuto intorno alle 9:30 all’incrocio con via Maddaloni, in direzione centro. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava procedendo verso Brignole quando è stato investito dal camion che lo seguiva. Tra le ipotesi, quella che il conducente non abbia visto la bicicletta a causa dell’angolo cieco anteriore.

Dinamica – Dopo l’impatto, il 61enne è rimasto bloccato sotto il paraurti del tir. In modo autonomo, però, è riuscito a liberarsi strisciando sotto il mezzo e uscendo dal lato passeggero. Una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca Genovese con ambulanza e automedica in codice rosso. Allertati anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento alla fine non è stato necessario.

Condizioni – Il ciclista ha riportato dolore alla zona costale ed escoriazioni al volto e agli arti inferiori, rimanendo sempre cosciente e collaborante. Dopo le prime cure è stato immobilizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Accertamenti – Illeso il camionista, di nazionalità rumena, visibilmente scosso. La Polizia Locale, con la sezione Infortunistica, ha avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Viabilità – L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della svolta all’incrocio e alcune ripercussioni sul traffico, con deviazioni anche per le linee degli autobus.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.