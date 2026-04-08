Genova, arresti e denunce per furti e rapine durante gli interventi di sicurezza effettuati nelle feste di Pasqua

Nei giorni scorsi, durante i quali sono state intensificate le misure di sicurezza in occasione delle festività pasquali, la Polizia di Stato di Genova , in diversi interventi, ha tratto in arresto un 18enne tunisino per tentata rapina in concorso e un 20enne libico per furto aggravato e deferito in stato di libertà un 16enne algerino per furto con strappo e 4 minori, di età comprese tra i 14 e i 16 anni, per rapina in concorso.

Sabato notte le Volanti dell’UPGSP sono state inviate dalla sala operativa in Pizza San Bernardo poiché un giovane aveva appena subito il furto con strappo della propria collana d’oro. Mentre si trovava insieme ad amici in centro storico, era stato avvicinato con una scusa da uno sconosciuto che, aiutato da un complice, con gesto repentino aveva afferrato la sua catenina strappandogliela dal collo. La vittima ha reagito e ne è scaturita una breve colluttazione, interrotta dagli agenti che hanno bloccato il presunto responsabile, il 18enne tunisino, e lo hanno condotto in Questura. Il ragazzo, già noto per reati contro il patrimonio e destinatario di Avviso Orale del Questore, è stato associato alla casa circondariale di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il monile è stato restituito all’avente diritto. Indagini in corso per identificare il presunto complice, fuggito immediatamente dopo il fatto.

La stessa notte, gli operatori dell’UPGSP sono intervenuti in soccorso di due fratelli che avevano appena subito una rapina in Via XX Settembre. I presunti responsabili, 4 giovanissimi, li avevano accerchiati e aggrediti per poi fuggire con il denaro appena sottratto. Gli agenti li hanno subito individuati poco distante e condotti in Questura, dove sono stati identificati, denunciati e affidati ai genitori o agli assistenti sociali.

Domenica pomeriggio, un equipaggio del Commissariato Centro è stato inviato in Vico dei Caprettari poiché una coppia di turisti aveva appena subito un furto con strappo. Mentre i due passeggiavano, sono stati avvicinati da un giovane che, con la scusa di chiedere un’informazione, con gesto fulmineo, ha strappato la collanina dal collo della vittima per poi fuggire verso Canneto il Curto. Poco dopo, grazie alla collaborazione del personale della Polizia Municipale che aveva visto il furto dalle telecamere, il presunto responsabile, un 16enne algerino, è stato rintracciato e denunciato per furto.

La stessa sera, due equipaggi dell’UPGSP sono intervenuti in zona Sestri poiché un cittadino aveva segnalato un furto a bordo della sua auto. All’arrivo delle volanti il richiedente stava seguendo il responsabile del furto, che egli stesso aveva visto fuggire con addosso una giacca trafugata dalla sua vettura. Gli agenti hanno rintracciato il soggetto, un 20enne libico, che aveva ancora con sé il provento di diversi furti compiuti poco prima su alcune vetture in sosta in via Travi, in cui era riuscito ad entrare sfondando i finestrini con un tombino. Il giovane, che al momento del controllo ha dato in escandescenze rifiutando di fornire le sue generalità e minacciando gli operatori, è stato trovato anche in possesso di 20gr. di cannabinoidi, debitamente sequestrati.

Il 20enne, arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione, rifiuto di fornire indicazioni sull’ identità, minaccia a P.U. e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato sottoposto a rito direttissimo.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

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