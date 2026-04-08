Pasqua violenta a Genova: furti e rapine, arrestati due giovani e denunciati minorenni
di Carlotta Nicoletti
Controlli della polizia nel weekend festivo: episodi tra centro storico e Sestri, coinvolti ragazzi tra 14 e 20 anni
Fine settimana di Pasqua segnato da furti e rapine a Genova, con interventi della polizia che hanno portato a due arresti e diverse denunce, anche a carico di minorenni. Gli episodi si sono concentrati tra il centro storico e altri quartieri cittadini.
Interventi – Il primo episodio si è verificato sabato notte in piazza San Bernardo, dove un giovane è stato scippato di una collana d’oro. Secondo quanto ricostruito, uno dei responsabili lo avrebbe distratto mentre un complice gli sottraeva il gioiello. La breve colluttazione è stata interrotta dagli agenti, che hanno fermato un diciottenne, poi arrestato per tentata rapina.
Rapine – Poco dopo, in via XX Settembre, due fratelli hanno denunciato di essere stati accerchiati e aggrediti da quattro giovanissimi, che si sono impossessati del denaro. I responsabili, tutti minorenni, sono stati rintracciati e denunciati per rapina in concorso.
Turisti – Domenica pomeriggio, nel centro storico, una coppia di turisti è stata derubata con una tecnica simile: un ragazzo ha chiesto informazioni e, approfittando della distrazione, ha strappato una collanina prima di fuggire. Grazie alle immagini delle telecamere e alla collaborazione della polizia locale, il sedicenne è stato identificato e denunciato.
Furti – Nella serata di Pasqua, a Sestri, un ventenne è stato arrestato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso all’interno di un’auto. Addosso aveva anche oggetti provenienti da altri colpi simili.
Bilancio – In totale, oltre ai due arresti, sono stati denunciati diversi giovani tra i 14 e i 16 anni, a conferma di un coinvolgimento sempre più precoce in reati predatori.
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