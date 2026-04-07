Genova, maxi operazione antidroga: due arresti, tre denunce e sequestrati oltre due chili di stupefacenti

Quattro distinti interventi della polizia hanno portato a due arresti, tre denunce e al sequestro di oltre due chili di droga, insieme a 6.700 euro in contanti. Le operazioni si sono svolte tra centro storico, Sampierdarena, Sestri Ponente e Marassi.

Nel primo episodio, un uomo di 47 anni è stato arrestato grazie alla segnalazione di alcuni residenti tramite l’app Youpol in via della Fenice. Gli agenti hanno rinvenuto 1,3 chili di hashish, 340 grammi di cocaina e 6.700 euro in contanti.

In via Traversa Ronchi Ponente è stato denunciato un 40enne trovato in possesso, all’interno del suo furgone, di 70 grammi di ketamina e 6 grammi di anfetamina.

Un 19enne è stato invece denunciato in piazza Montano: aveva con sé 22 grammi di hashish e un tirapugni.

Infine, nel centro storico, un 22enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre danneggiava il portone di un condominio con una spranga. Il giovane ha spiegato di essere preoccupato per l’ex fidanzata, che credeva si trovasse all’interno dell’appartamento. Una volta entrati, però, gli agenti non hanno trovato la donna ma tre persone: una di queste ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. In strada sono stati recuperati cinque panetti di hashish (270 grammi), 110 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Il responsabile è stato arrestato.

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