Genova: cedimento stradale in via Corsica, modifiche temporanee alla viabilità

In via Corsica si è verificato un cedimento del manto stradale causato dalla rottura di una condotta fognaria per acque nere. Su richiesta di Iren, l’area è stata transennata e resterà chiusa fino a domani mattina, quando saranno effettuati i rilievi tecnici. Sono stati installati cartelli di strada interrotta.

Per quanto riguarda la viabilità, i veicoli provenienti dal mare, da via Fiodor, possono percorrere solo via Antonio Gavotti. Chi arriva da monte può transitare in via Corsica fino a piazza Rocco Piaggio e proseguire lungo via Nino Bixio. I controviali non sono interessati dalla chiusura e restano percorribili.

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