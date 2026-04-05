Genova, notte di violenza: risse e aggressioni in centro e nel centro storico

Rissa e un'aggressione la notte scorsa in pieno centro a Genova.

La rissa tra ragazzi è avvenuta poco dopo mezzanotte nella centralissima via XX Settembre. Un ragazzo di 20 anni è stato medicato per aver ricevuto alcuni pugni al volto. Sul posto le ambulanze e le volanti della polizia.

Il secondo episodio si è verificato dopo le 4 del mattino in Stradone S. Agostino. Un ragazzo italiano di 27 anni ha detto alla polizia di essere stato aggredito da due ragazzi nordafricani che, dopo una lite scaturita da una sigaretta negata, gli avrebbero sottratto il cellulare. I responsabili sono stati fermati dagli agenti. La vittima ha sporto querela in questura.

Altra aggressione in via Balbi, intorno alle 2.45 del mattino e una lite vicino alla stazione ferroviaria di Genova Principe terminata con una donna di 40 anni ferita di striscio da una coltellata. Anche stamani, alle 7, ennesima aggressione, con conseguenze non gravi, per un uomo in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso.

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