Incidente e traffico intenso: code sull’A10 e A26 nel nodo autostradale genovese

Traffico congestionato nel nodo autostradale di Genova a causa di un incidente e del traffico intenso.

Sull’A10 Genova-Savona sono segnalati 3 km di coda tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli, a seguito di un incidente. Sempre sulla stessa autostrada, si registrano rallentamenti tra Genova Pegli e il bivio A10/A7 per traffico intenso.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce il traffico procede a rilento tra Ovada e Masone per flusso intenso. Coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori in corso, e un altro chilometro di rallentamento tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare percorsi alternativi per evitare i tratti più congestionati.

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