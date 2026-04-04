Sestri Levante, uomo di 30 anni rischia di perdere un occhio a seguito di una rissa

Rissa ieri sera a Sestri Levante, davanti al bar vicino alla stazione ferroviaria. Alcuni ragazzi si sono affrontati con bottiglie rotte, sedie e tavolini. Un uomo di 30 anni ha rischiato di perdere un occhio, diversi ragazzi sono stati identificati dai carabinieri intervenuti immediatamente. Sul posto alcune ambulanze per soccorrere i feriti, ma uno solo dei contendenti è stato trasferito in ospedale per una vasta ferita al sopracciglio con sospetta lesione all'occhio.

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