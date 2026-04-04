Genova, lunedì la convalida del fermo per i due accusati dell'aggressione in centro

Si terrà lunedì mattina alle 9 nel carcere di Marassi davanti al gip Marco Malerba la convalida del fermo dei due ragazzi di 19 anni accusati di tentato omicidio per aver prima stordito con lo spray urticante e poi colpito con una coltellata alla schiena un ragazzo genovese di 21 anni fuori da una discoteca del centro di Genova. I due, un ragazzo tunisino e uno albanese, sono accusati in concorso anche di rapina aggravata perché poco prima, dentro il locale, avrebbero strappato la collanina ad un amico della vittima, rapina che è stata la causa della lite degenerata nell'aggressione. Il fermo è arrivato in poche ore, un'indagine lampo condotta dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Carlo Bartelli e dal suo vice Antonino Porcino e agevolata dai frame delle telecamere. Dalle immagini si vede fra l'altro come il giovane tunisino abbia preso il coltello utilizzato per colpire il 21enne da una terza persona: un altro giovane rimasto in posizione più defilata rispetto agli altri due, che si è allontanato subito dopo i fatti. Le indagini per la sua identificazione sono in corso.

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