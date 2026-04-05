Torriglia e monte Fasce, elicottero dei VVF in azione per prestare soccorsi
di Redazione
Giornata di lavoro intenso per il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova. Nel pomeriggio sono stati effettuati ulteriori due interventi, dove la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, ha prestato assistenza all'elicottero.
Uno a Torriglia, con decollo in piazzola, per il trasporto primario all'ospedale. Il secondo, col decollo dalla strada del monte Fasce, per soccorrere due motociclisti che si sono urtati frontalmente. Entrambi i centauri sono stati condotti in ospedale col mezzo aereo.
Sul posto dell'incidente Polizia Locale e Carabinieri.
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