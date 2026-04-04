Cronaca

Orero, motociclista precipita in una scarpata. Ricoverato in gravi condizioni

di Redazione

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Orero, motociclista precipita in una scarpata. Ricoverato in gravi condizioni
2265 - ASEF

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 25 a Orero, nei pressi della frazione di Pianmegorino.

Un motociclista di circa 25 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori carreggiata e precipitando in una scarpata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Cicagna e il soccorso alpino. Il giovane è stato recuperato, quindi sedato dai sanitari.

Ha riportato un ematoma al femore e multiple fratture. Successivamente è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

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