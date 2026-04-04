Orero, motociclista precipita in una scarpata. Ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 25 a Orero, nei pressi della frazione di Pianmegorino.

Un motociclista di circa 25 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori carreggiata e precipitando in una scarpata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Cicagna e il soccorso alpino. Il giovane è stato recuperato, quindi sedato dai sanitari.

Ha riportato un ematoma al femore e multiple fratture. Successivamente è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.