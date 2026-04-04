Guardia di Finanza: weekend pre - pasquale all'insegna di controlli nel Tigullio

Un weekend pre-pasquale intenso quello delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Genova che hanno presidiato la zona della riviera del levante genovese.

Il Corpo, nell’ottica di garantire una salda cornice di sicurezza economico -finanziaria, ha posto in essere controlli mirati nei comuni di Santa Margherita Ligure e Rapallo che come noto sono, per loro natura, territori ad alta vocazione turistica, con affluenza internazionale.

Per l’espletamento dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di contrasto al lavoro nero ed irregolare, sono state schierate oltre 10 pattuglie, unitamente alle unità cinofile specializzate del Corpo.

In totale, nel Comune di Rapallo, sono stati effettuati controlli in materia di sommerso da lavoro presso nr. 2 attività di ristorazione con l’identificazione di 21 lavoratori, di cui 2 in nero. Nell’ambito del Controllo Economico del Territorio (C.E.Te.), i servizi svolti tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e Rapallo hanno consentito di effettuare mirati approfondimenti su 148 persone e oltre una decina di autoveicoli. Le attività sono state svolte unitamente alle unità cinofile antidroga del Corpo, che hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro oltre 7 grammi di sostanza

stupefacente del tipo hashish.

La presenza delle Fiamme Gialle sul territorio è espressione di una costante e mirata azione a tutela dei cittadini a garanzia della legalità economico-finanziaria della provincia, consolidando l’impegno sinergico tra le diverse componenti operative del Corpo. L’attività di presidio durante i periodi di maggiore affluenza turistica è fondamentale per garantire la tutela del tessuto economico e sociale virtuoso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.