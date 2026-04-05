Albenga, bambina investita da un'auto: trasferita al "Gaslini"
di Redazione
GENOVA - Una bimba di 4 anni è stata investita da un'auto stamani ad Albenga. Trasferita al Santa Corona, è risulta grave ma non in pericolo di vita. E' stata comunque trasferita in codice rosso all'ospedale pediatrico genovese Gaslini.
L'incidente è avvenuto sul lungomare Doria. A causa dell'impatto con la macchina, la piccola è caduta. Sul posto immediati i soccorsi che hanno trasferito la bambina al nosocomio di Pietra Ligure. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale.
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