Varese Ligure: fanno esplodere bancomat, spariti 90mila euro, arrestato 23enne evaso a febbraio, caccia ai complici

Un giovane di 23 anni è stato fermato dai carabinieri a Varese Ligure, in provincia della Spezia, con l’accusa di aver partecipato all’assalto a un bancomat avvenuto nella notte. Il dispositivo è stato fatto esplodere e i malviventi sono riusciti a sottrarre circa 90 mila euro.

Il ragazzo, evaso dal carcere lo scorso febbraio, è stato rintracciato e bloccato nel pomeriggio. Secondo gli investigatori avrebbe agito insieme ad altri due complici, attualmente ancora in fuga e attivamente ricercati dalle forze dell’ordine.

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