Schianto mortale vicino Sarzana, muoiono marito e moglie in moto: quattro vittime in due giorni

Ancora sangue sulle strade dello spezzino. Una coppia di turisti, marito e moglie, ha perso la vita in un violento incidente tra moto e auto, portando a quattro il bilancio delle vittime in soli due giorni.

Incidente – Lo scontro è avvenuto nei pressi di Sarzana, dove la moto su cui viaggiava la coppia si è scontrata frontalmente con un’auto. L’impatto è stato particolarmente violento: i due sono stati sbalzati dalla sella e sono morti sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Soccorso – Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto è stato invece trasportato in ospedale per un sospetto infarto sopraggiunto dopo l’incidente.

Precedenti – La tragedia arriva a poche ore da altri due incidenti mortali avvenuti sabato nello stesso territorio. A perdere la vita sono stati due motociclisti, rispettivamente di 81 e 38 anni, in due distinti episodi tra Lerici e il rettilineo della Ripa.

Indagini – La dinamica dello schianto è ora al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà chiarire le cause del frontale e le eventuali responsabilità. Al momento non si escludono diverse ipotesi.

Sicurezza – L’ennesima tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nello spezzino, in particolare sulle tratte più frequentate da motociclisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

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