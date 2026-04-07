Dramma a Lourdes: autista genovese muore travolto dal suo pullman durante un pellegrinaggio

Dramma ieri sera a Lourdes, in Francia, dove un autista originario di Isola del Cantone, nell’entroterra genovese, ha perso la vita in un tragico incidente. La vittima è Federico Prato (nella foto), 55 anni, dipendente di una ditta di autonoleggio di Savignone, che aveva appena accompagnato un gruppo di fedeli in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Lourdes.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità francesi, l’uomo aveva parcheggiato il pullman in un’area in pendenza nei pressi del santuario. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe iniziato a muoversi improvvisamente. L’autista, che si trovava all’esterno del bus, sarebbe stato travolto mentre tentava di fermarlo.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono un possibile guasto meccanico o il mancato inserimento del freno a mano.

La notizia ha suscitato grande commozione sui social, dove numerosi messaggi di cordoglio ricordano Federico Prato come una persona stimata e conosciuta da molti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.