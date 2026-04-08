Ventimiglia, arrestato presunto responsabile di un omicidio a Mentone

È stato arrestato a Ventimiglia l’uomo accusato di aver ucciso la donna che lo ospitava a Mentone, in Francia. Il fermo è avvenuto durante un normale controllo del territorio, grazie anche alla segnalazione diffusa dalle autorità francesi.

Arresto – Gli agenti hanno identificato l’uomo nel corso di verifiche di routine. Gli accertamenti successivi, incrociati con le informazioni arrivate dalla Francia, hanno permesso di stabilire che si trattava di un ricercato per omicidio. Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria francese.

Indagini – Il delitto risale al 28 marzo a Mentone. Secondo quanto emerso, la vittima avrebbe accolto l’uomo nella propria abitazione da alcuni mesi, offrendogli ospitalità in quanto privo di una sistemazione stabile.

Vittima – La donna è stata trovata senza vita nella sua casa, con diversi traumi, in particolare alla testa e al volto. Elementi che hanno subito fatto ipotizzare un’aggressione violenta.

Identificazione – Decisivi i rilievi fotodattiloscopici effettuati dopo il fermo, che hanno confermato l’identità dell’uomo e consentito di eseguire l’arresto in base al mandato europeo.

Cooperazione – L’operazione evidenzia la collaborazione tra le forze di polizia italiane e francesi, che ha permesso di individuare rapidamente il sospettato oltre confine. L’uomo resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione.

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