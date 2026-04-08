Albisola, schianto contro un'auto: muore motociclista

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 13 di oggi, lungo la strada provinciale 334, nel tratto che collega Albisola al Santuario della Pace e prosegue verso Sassello.

A scontrarsi sono stati uno scooter e una automobile. Le cause dell’impatto, avvenuto su un rettilineo, sono ancora in fase di accertamento. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul colpo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti il 118, un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il centauro non è stato possibile fare nulla.

A seguito dell’incidente, la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni, con la strada chiusa al traffico e deviazioni attivate per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità.

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