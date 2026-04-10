Controlli “Largo Raggio” a Vico Mele: denunce, sanzioni e verifiche nei locali del Centro Storico

Nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale ha condotto un articolato servizio di controllo del territorio nell’area di Vico Mele, nel centro storico di Genova. L’operazione, denominata “Largo Raggio”, ha coinvolto diversi reparti con un approccio integrato finalizzato al contrasto del degrado urbano, dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e commerciali.

"Non si tratta di un intervento isolato – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – ma del risultato del dialogo costante con residenti e commercianti che vivono quotidianamente il centro storico. “Largo Raggio” nasce proprio dall’ascolto delle loro segnalazioni e dimostra come la collaborazione tra cittadini e amministrazione possa generare un circolo virtuoso di legalità. L’obiettivo non è solo presidiare il territorio, ma rafforzare il rapporto di fiducia tra la Polizia Locale e la comunità, nella convinzione che la sicurezza si costruisca insieme".

Durante l’attività sono state identificate 20 persone. Sul fronte degli stupefacenti, il bilancio è di un uomo denunciato e tre segnalazioni amministrative. In particolare, un cittadino guineano di 46 anni è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di circa 20 grammi di metanfetamina, rinvenuta grazie all’intervento dell’unità cinofila del Reparto Sicurezza Urbana. Un minore straniero non accompagnato è stato trovato con hashish e, dopo la contestazione amministrativa, riaffidato alla comunità competente. Altri due maggiorenni sono stati sanzionati per uso personale di sostanze stupefacenti. Un’ulteriore sanzione è stata elevata per ubriachezza manifesta.

Parallelamente ai controlli di sicurezza, gli agenti hanno effettuato verifiche negli esercizi commerciali della zona, riscontrando diverse irregolarità amministrative e fiscali. In un caso, le ispezioni hanno riguardato anche la sicurezza alimentare, con sanzioni per la non corretta conservazione degli alimenti, a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

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