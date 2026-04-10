Genova, sicurezza pubblica: tenta furto sul bus e aggredisce un passeggero, arrestato

Pomeriggio di tensione a bordo di un mezzo pubblico nei pressi dei giardini di via Vittime dei Lager Nazisti, dove gli agenti della Polizia Locale hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità algerina, classe 2004, con l'accusa di rapina impropria. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo aver tentato un furto e aggredito un passeggero intervenuto in difesa di una donna anziana.

L’operazione si è svolta nell’ambito del servizio “Sicurezza in movimento”, l’attività mirata della Polizia Locale per il presidio dei mezzi di trasporto e delle aree di sosta. Gli operatori, in appostamento nei pressi dei giardini, hanno notato movimenti sospetti a bordo di un autobus in transito e sono intervenuti istantaneamente.

Secondo le ricostruzioni, il ventenne avrebbe tentato di sfilare alcuni beni personali dalla borsa di un’anziana passeggera. Un altro viaggiatore, accortosi del tentativo di furto, ha cercato di fermarlo, ma è stato colpito al petto con un fendente. Grazie alla pronta reazione degli altri passeggeri e all’intervento degli agenti della Polizia Locale, l’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza. Sul posto, gli agenti hanno provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti per cristallizzare l’esatta dinamica dell’accaduto e acquisire elementi probatori fondamentali.

Al termine delle procedure di rito, il giovane è stato formalmente tratto in arresto. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Marassi.

Si precisa che resta salva la presunzione di innocenza per cui tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

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