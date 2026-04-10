Presunta violenza sessuale, accusato ex giocatore del Bra oggi al Ligorna. Il club: "Valutiamo provvedimenti"

Tre ex calciatori del Bra sono accusati dalla Procura di Asti di violenza sessuale di gruppo (uno di loro anche di revenge porn) ai danni di una ragazza. L’inchiesta è partita dopo la denuncia di una studentessa universitaria.

Tra gli indagati c’è anche Alessio Rosa, 22 anni, di Tivoli (Roma), attualmente in forza al Ligorna (accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali), attaccante della formazione di serie D.

Il club, appresa la vicenda, ha diffuso il seguente comunicato:

Il Ligorna prende atto delle notizie emerse nelle ultime ore in merito al proprio tesserato Alessio Rosa, relative a fatti che sarebbero antecedenti al suo tesseramento in biancazzurro e dei quali il club ha appreso soltanto nella giornata di giovedì.

Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e delle parti coinvolte, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la società segue con attenzione l’evolversi della vicenda ed eventuali ulteriori sviluppi, riservandosi di valutare eventuali provvedimenti.

La società ribadisce al contempo la propria ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza e il proprio impegno nella promozione dei valori di rispetto, responsabilità e tutela della persona, dentro e fuori dal campo.





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