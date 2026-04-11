Presunta violenza sessuale ex calciatori del Bra, pubblicata foto sbagliata: ci scusiamo con la persona estranea ai fatti
di m.m.
Venerdì 10 aprile Telenord come altre testate ha pubblicato la notizia relativa a un'inchiesta della Procura di Asti che accusa tre ex calciatori del Bra calcio di violenza sessuale di gruppo (uno di loro anche di revenge porn) ai danni di una ragazza. L’inchiesta è partita dopo la denuncia di una studentessa universitaria.
Tra gli indagati c’è anche A. R., 22 anni, di Tivoli (Roma), attualmente in forza al Ligorna (accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali), attaccante della formazione di serie D.
A causa di un errore del sistema, a corredo della notizia, è stata pubblicata una foto che ritrae una persona completamente estranea ai fatti. Telenord si scusa anche pubblicamente con l'interessato, ribadendo la propria totale buona fede ma anche il proprio sincero rincrescimento per l'increscioso episodio.
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Tags:Violenza
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