Presunta truffa ai danni di commerciante, riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo



Spett.le Redazione,

Spett.le Direzione Editoriale,

Telenord.it

Con la presente si intende formalmente contestare il contenuto dell’articolo pubblicato sul Vostro portale in data 13 aprile u.s.

L’articolo in oggetto contiene affermazioni, riferimenti e ricostruzioni dei fatti che risultano gravemente lesivi dell’onorabilità, reputazione commerciale e immagine della società Careisgold Spa, insinuando in modo diretto il coinvolgimento della medesima in presunte condotte fraudolente.

Le informazioni riportate nell’articolo con riferimento a Careisgold Spa risultano totalmente infondate, non verificate e gravemente fuorvianti.

In particolare, la rappresentazione fornita attribuisce, anche solo implicitamente, un coinvolgimento della Società in vicende fraudolente mai avvenute né contestate, oltre a basarsi su ricostruzioni prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Inoltre la rappresentazione dei fatti fornita presenta elementi pretestuosi e suggestivi, idonei a generare nel lettore una percezione distorta e lesiva della realtà.

Si evidenzia con fermezza che Careisgold Spa è del tutto estranea ai fatti descritti, e che ogni accostamento operato nell’articolo risulta arbitrario e privo di fondamento.

La diffusione di tali contenuti ha determinato e continua a determinare un grave danno reputazionale, incidendo negativamente sull’immagine della società sul mercato, sulla fiducia della clientela e dei partner commerciali, oltreché sulla credibilità costruita nel tempo.

L’articolo, così come formulato, travalica i limiti del legittimo diritto di cronaca, non rispettando i principi di verità sostanziale dei fatti, continenza espositiva e pertinenza dell’informazione.

Alla luce di quanto sopra, il contenuto pubblicato integra evidenti profili del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595 c.p.).

Particolarmente grave risulta l’effetto di indebita associazione tra Careisgold Spa e ipotesi di reato, in assenza di qualsivoglia accertamento o coinvolgimento reale.

Tanto premesso, Vi diffidiamo a procedere entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della presente:

alla rimozione integrale dell’articolo sopra indicato, alla cancellazione di ogni contenuto correlato (incluse eventuali condivisioni social riconducibili alla Vostra testata), all’interruzione immediata di ogni ulteriore diffusione del contenuto in oggetto su qualsiasi canale riconducibile alla Vostra testata.

Inoltre, si ritiene necessario che procediate a pubblicare rettifica integrale concordata, comprensiva di scuse per l’errata informazione diffusa, con pari evidenza e diffusione.

In difetto di immediato riscontro, saremo costretti senza ulteriore preavviso ad adire le competenti sedi giudiziarie.

La presente vale altresì quale formale messa in mora.

In attesa di urgente riscontro scritto, si porgono distinti saluti.

Paola Pasqualin

Responsabile Ufficio Legale

CAREISGOLD S.p.A.

Via Monte Baldo 14/D, 37069 loc. Calzoni, Villafranca di Verona (VR)

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