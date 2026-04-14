Presunta truffa ai danni di commerciante, la rettifica

In relazione all’articolo pubblicato in data 13 aprile sul nostro sito in merito all’inchiesta su una presunta truffa legata al commercio di lingotti d’oro, la redazione di Telenord intende apportare una necessaria e doverosa rettifica a quanto precedentemente diffuso.

A seguito di ulteriori approfondimenti, siamo giunti alla conclusione che il contenuto dell’articolo citato non era stato adeguatamente verificato prima della sua pubblicazione. Di conseguenza, le informazioni riportate in riferimento a Careisgold S.p.A. si sono rivelate prive di qualsivoglia fondamento fattuale. La redazione rettifica quindi il contenuto, evidenziando la totale estraneità di Careisgold S.p.A. dai fatti rappresentati.

Ci scusiamo formalmente con Careisgold S.p.A., con i suoi vertici e con i nostri lettori per l’errore commesso.

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