Genova, controlli nei vicoli: tre denunciati

Un’operazione mirata al contrasto del degrado urbano e delle attività illecite è stata condotta nel centro storico, a seguito delle numerose segnalazioni presentate da cittadini e associazioni del territorio. Le criticità evidenziate riguardavano in particolare episodi legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato coordinato dal Commissariato Centro, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile antidroga, impegnate con il cane Constantin. I controlli si sono concentrati nelle aree delle Vigne, della Maddalena e nelle zone limitrofe, considerate tra le più sensibili.

Nel corso delle verifiche, il cane antidroga ha segnalato un 27enne di origine gambiana, successivamente trovato in possesso di una dose di cocaina e di circa 45 grammi di cannabis. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Parallelamente, in via del Campo, gli agenti hanno fermato e identificato due individui – un italiano di 39 anni e un cittadino cubano di 26 anni – entrambi destinatari di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Genova. Il provvedimento, che prevede l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, è legato a una serie di furti aggravati commessi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026 ai danni di alcuni esercizi commerciali.

Nel complesso, l’operazione ha portato al controllo di 50 persone, confermando l’intensificazione delle attività di presidio e sicurezza nelle aree più delicate del centro cittadino.

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