Gruppo di escursionisti rinviene un cadavere tra Savona e Albissola

Il ritrovamento di un cadavere è avvenuto nell’entroterra savonese, in una zona boschiva al confine tra i comuni di Savona e Albissola, dove un gruppo di escursionisti ha fatto la scoperta.

Le informazioni disponibili al momento risultano ancora limitate e frammentarie. Secondo le prime indicazioni, il corpo si troverebbe in uno stato di decomposizione avanzata e apparterrebbe presumibilmente a un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e il Soccorso Alpino, insieme agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona e alla polizia scientifica, impegnati nei rilievi e nella raccolta di elementi utili alle indagini.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo. Il magistrato di turno ha quindi autorizzato il recupero della salma per consentire gli accertamenti medico-legali, nell’ambito di un fascicolo d’indagine aperto come atto formale in seguito al ritrovamento.

Si attendono ora gli esiti degli esami autoptici e i primi sviluppi investigativi, fondamentali per procedere all’identificazione della persona deceduta e per chiarire le cause della morte.

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