Genova, fuga di gas dopo lo schianto in auto: chiusa via Robino

Un incidente stradale, questo pomeriggio a Genova, in via Robino nel quartiere di Marassi, ha provocato una fuga di gpl e la chiusura della via.

L'incidente è stato causato da un uomo di 55 anni, che si è schiantato contro diverse auto ed è stato immediatamente trasferito in ospedale. Prima di fermarsi, ha urtato diversi veicoli in sosta, provocando la fuga di gas.

La polizia locale, giunta sul posto, ha subito percepito un odore di gas proveniente da uno dei mezzi danneggiati, un'auto alimentata gpl. In seguito, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la circolazione è stata bloccata.

Il conducente è stato trovato al volante parzialmente senza vestiti e una volta trasportato presso l'ospedale San Martino in codice giallo, nonostante lo stato di alterazione in cui è stato trovato, è risultato negativo al pre-test per l'alcool.

Restano ora da chiarire le cause dell’incidente e lo stato psicofisico dell’uomo al momento dell’impatto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.