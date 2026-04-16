Guasto alla rete idrica, strade allagate e interruzione del servizio a Quezzi e Marassi

Un guasto improvviso alla rete idrica ha provocato disagi diffusi tra i quartieri di Marassi e Quezzi, dove nelle prime ore della notte si sono verificate strade allagate e interruzioni del servizio. La rottura di una tubatura si è verificata intorno alle 4 del mattino tra largo Merlo e via Pinetti, quando l’elevata pressione ha causato il cedimento della condotta.

L’acqua fuoriuscita in grande quantità ha invaso la carreggiata, danneggiando anche l’asfalto e rendendo necessarie immediate misure di sicurezza. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, che hanno regolato il traffico introducendo un senso unico alternato lungo via Pinetti, in attesa dell’arrivo dei tecnici.

Con il progressivo deflusso dell’acqua, nelle ore successive è emerso un ulteriore problema: numerose abitazioni sono rimaste senza acqua potabile. Il disservizio interessa diverse vie della zona, tra cui via Pinetti, via Edera, largo Merlo, via della Mimosa, via Romagnoli e le strade limitrofe.

L’intervento di riparazione, affidato ai tecnici di Ireti, è previsto a partire dalle 8 del mattino, quando sarà possibile operare sulla condotta danneggiata per ripristinare la normale erogazione. Nel frattempo, resta alta l’attenzione sull’area e viene raccomandata prudenza a chi transita nella zona interessata.

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