Genova, allarme da Bershka: spray urticante provoca evacuazione e controlli ambientali

Momenti di tensione all'interno del negozio Bershka in via XX settembre dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato spruzzato dello spray urticante all’interno dei locali. L’episodio ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno avviato immediatamente una serie di rilevamenti per verificare la presenza di eventuali sostanze nocive nell’aria.

Sul posto sono stati utilizzati strumenti specifici per monitorare la qualità dell’ambiente e accertare se vi fossero concentrazioni elevate di agenti irritanti.

A scopo precauzionale, circa una decina di lavoratori è stata evacuata dal negozio insieme ai clienti presenti. Alcuni di loro hanno iniziato a manifestare sintomi riconducibili all’esposizione allo spray, tra cui irritazione agli occhi, fastidi alla gola e sensazione di bruciore.

Le verifiche sono tuttora in corso per garantire la sicurezza dell’area e consentire il ritorno alle normali attività solo dopo aver escluso ogni rischio per la salute. La zona rimane al momento chiusa al pubblica ancora per qualche ora, per consentire i rilievi e le indagini in modo da individuare il presunto responsabile.

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