Savona: segnalazione su YouPol porta a un arresto, sequestrati droga e contanti

Un intervento della Polizia di Stato a Savona, nato da una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol, ha portato all’arresto di un 22enne, residente in città e originario della provincia di Caserta, con precedenti di polizia. Il giovane è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini sono partite da alcune segnalazioni su movimenti sospetti in un condominio di via Schiantapetto. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno portato a una perquisizione personale e domiciliare, che ha dato esito positivo.

All’interno dell’abitazione, nascosti in un armadio e in altre stanze, gli agenti hanno trovato circa 750 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi e in parte in panetti. Durante il controllo sono stati rinvenuti anche oltre 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, insieme a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.

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