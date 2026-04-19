Porto di Pra': perdita di sostanza da container, scattano misure sicurezza
di R.S.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato per mettere in sicurezza l’area
Scattate le procedure di sicurezza al terminal PSA di Pra’, a Genova, dove si è verificata la fuoriuscita di una sostanza da un container a bordo di una nave cargo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato per mettere in sicurezza l’area e valutare i rischi.
In accordo con il chimico del porto, è stata decisa l’inertizzazione del container prima delle operazioni di sbarco, una procedura necessaria per neutralizzare eventuali pericoli legati alla sostanza fuoriuscita.
Sul posto è intervenuta anche una squadra specializzata NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), a supporto delle operazioni e per garantire il massimo livello di sicurezza.
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