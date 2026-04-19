Porto di Pra': perdita di sostanza da container, scattano misure sicurezza

Scattate le procedure di sicurezza al terminal PSA di Pra’, a Genova, dove si è verificata la fuoriuscita di una sostanza da un container a bordo di una nave cargo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato per mettere in sicurezza l’area e valutare i rischi.

In accordo con il chimico del porto, è stata decisa l’inertizzazione del container prima delle operazioni di sbarco, una procedura necessaria per neutralizzare eventuali pericoli legati alla sostanza fuoriuscita.

Sul posto è intervenuta anche una squadra specializzata NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), a supporto delle operazioni e per garantire il massimo livello di sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.