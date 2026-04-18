Genova, incidente stradale a Struppa: scooterista ricoverata in codice rosso

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in via Sponda Nuova, nel quartiere di Struppa, dove per motivi ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stata una donna di 29 anni, che viaggiava sul mezzo a due ruote: a seguito del forte impatto, è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto tempestivamente sul posto e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Coinvolto anche il conducente dell’automobile, rimasto ferito in modo lieve e accompagnato in ospedale in codice giallo.

Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidate agli agenti della Polizia Stradale, sezione Infortunistica.

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