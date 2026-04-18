Genova, auto urta scooter e fugge: caccia al pirata della strada in via Tolemaide

Una scooterista di 49 anni è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve, dopo essere stata urtata da un’auto che si è poi allontanata senza fermarsi. È accaduto a Genova, all’incrocio tra via Tolemaide e via Montevideo. La donna è stata trasportata in codice verde al San Martino, mentre sono in corso accertamenti per identificare il conducente in fuga.

Incidente – Lo scontro si è verificato intorno alle 12.45. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava in scooter da corso Gastaldi verso il centro quando sarebbe stata colpita da un’auto proveniente da via Montevideo durante una manovra di svolta in via Tolemaide.

Fuga – Dopo l’urto, il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Un elemento che ora è al centro delle verifiche della Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nelle ricerche del mezzo.

Soccorsi – I primi aiuti sono arrivati da una pattuglia dei Carabinieri in transito, che ha prestato assistenza alla donna prima dell’arrivo dell’ambulanza della Croce Bianca Genovese. Inizialmente l’intervento era stato classificato in codice giallo, poi le condizioni della ferita si sono rivelate meno gravi.

Ferite – La 49enne ha riportato escoriazioni e lievi conseguenze dovute alla caduta sull’asfalto, favorita, secondo quanto emerso, dalla bassa velocità al momento dell’impatto. È stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico San Martino in codice verde.

Accertamenti – Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e risalire al veicolo coinvolto. Non si esclude l’utilizzo di immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

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