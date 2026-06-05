Cronaca

Ventimiglia, senza patente e assicurazione, investe donna e poi scappa

di Redazione

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Ventimiglia, senza patente e assicurazione, investe donna e poi scappa
2265 - ASEF

Senza patente e assicurazione ha investito una donna che attraversava sulle strisce e poi è scappato. E' successo ieri pomeriggio a Ventimiglia, in via Cavour. Il centauro, un uomo di 35 anni, è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti della polizia locale lo hanno denunciato.
La vittima, 60 anni, è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità. Gli agenti, dopo averlo rintracciato, hanno scoperto che non aveva la patente, era senza assicurazione e che la moto non aveva la regolare revisione. 

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