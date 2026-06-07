Voltri, si chiude in casa con un coltello dopo una lite: intervengono i carabinieri e un negoziatore

Giornata movimentata a Voltri, dove un uomo di 44 anni si è barricato nella propria abitazione di via delle Grazie, armato di coltello, dopo un acceso diverbio con un vicino.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe degenerata fino al punto che il 44enne avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro l'altro uomo. Successivamente si sarebbe rifugiato in casa, rifiutando ogni contatto con l'esterno e manifestando un forte stato di agitazione.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le procedure previste per situazioni di crisi. Sul posto è stato inviato anche un negoziatore dell'Arma, specializzato nella gestione di eventi ad alta tensione e nel dialogo con persone in condizioni di particolare fragilità.

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