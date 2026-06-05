Tir ribaltato in A7, morto l'autista di 49 anni. Chiuso tratto tra Busalla e Bolzaneto

Tragico incidente nel tardo pomeriggio sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Un autotrasportatore di 49 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento del mezzo pesante che stava conducendo. Il dramma si è consumato poco dopo le 17, al chilometro 122 dell’autostrada.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il Tir si sarebbe ribaltato in curva per cause in corso di accertamento. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

L’impatto ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato e dell’ingresso di Busalla in direzione Genova. All’interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato, con code fino a 3 chilometri verso il capoluogo ligure, mentre altri 2 chilometri di coda si sono formati in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Busalla.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, con la Croce Verde di Busalla e l’automedica Golf 4. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Drago, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Presenti inoltre i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, il personale e i mezzi di soccorso meccanico del Primo Tronco di Genova di Autostrade.

Per alleviare i disagi agli automobilisti rimasti fermi in coda, sono state distribuite bottiglie d’acqua. Agli utenti provenienti da Serravalle e diretti verso Genova è stato consigliato di uscire a Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Per le lunghe percorrenze, invece, Autostrade suggerisce di utilizzare la Diramazione Predosa-Bettole verso l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e successivamente l’A10 in direzione Genova.

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