Porto di Genova, intercettati oltre 107mila euro non dichiarati: 60mila nascosti in un peluche

Oltre 107 mila euro in contanti non dichiarati sono stati intercettati al porto di Genova durante una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il denaro era nascosto tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza verso il Marocco. In un caso, ben 60 mila euro erano stati occultati all'interno di un peluche di Winnie the Pooh.

Controlli – L'operazione è stata condotta dai finanzieri e dagli operatori del Reparto viaggiatori di Ponte Andrea Doria nell'ambito delle verifiche sui flussi di denaro in uscita dal territorio nazionale. La normativa impone infatti l'obbligo di dichiarare alle autorità doganali il trasporto di somme superiori a 10 mila euro.

Scoperta – Durante le ispezioni, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente oltre 107 mila euro in contanti non dichiarati. Il caso più singolare ha riguardato una passeggera che aveva nascosto 60 mila euro all'interno di un pupazzo di peluche nel tentativo di eludere i controlli.

Provvedimenti – Al termine degli accertamenti sono stati emessi tre verbali amministrativi con pagamento immediato di sanzioni per un importo complessivo di circa 2.600 euro. Inoltre è stato disposto un sequestro amministrativo su una somma superiore ai 35 mila euro, come previsto dalla normativa vigente.

Accertamenti – Nel caso della donna trovata con il denaro nascosto nel peluche, oltre al sequestro della quota eccedente i limiti consentiti, sono stati trattenuti ulteriori 25 mila euro per consentire approfondimenti sulla provenienza delle somme. Gli investigatori dovranno ora verificare l'origine del denaro e la regolarità delle operazioni finanziarie collegate.

Prevenzione – L'attività rientra nelle azioni di contrasto ai trasferimenti illeciti di valuta e al riciclaggio di denaro, con particolare attenzione ai collegamenti internazionali che transitano dal porto di Genova, uno dei principali scali del Mediterraneo per il traffico passeggeri e merci.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.