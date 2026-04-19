In coma dopo spedizione punitiva, chiesto processo per tre uomini e una donna

GENOVA - La Procura di Genova ha chiesto il processo per quattro persone, tre uomini e una donna, con l'accusa di tentato omicidio per il brutale pestaggio avvenuto a luglio 2024 davanti a un bar di Cogoleto in provincia di Genova durante le partite degli europei di calcio. L'udienza preliminare è fissata per giovedì davanti al giudice Matteo Buffoni che dovrà decidere se rinviare i quattro a giudizio o meno. I tre uomini, di età compresa tra i 29 e i 46 anni, erano stati anche arrestati dai carabinieri della compagnia di Arenzano. La donna, 26 anni, era stata sottoposta all'obbligo di firma. Il pestaggio era avvenuto davanti a numerose persone che stavano vedendo una partita degli Europei.

Gli investigatori, coordinati dal pm Marcello Maresca, si erano ritrovati davanti a un muro di omertà e nessuno aveva collaborato. Secondo quanto ricostruito, i tre aggressori avevano organizzato una spedizione punitiva per "regolare" un affronto. La vittima aveva urtato, involontariamente, una ragazza poco prima e per questo era stato picchiato dal fidanzato e un amico. Preso a calci e pugni, mentre il terzo faceva da palo, era finito in coma per diverse settimane. Per la procura sarebbe stata la stessa ragazza a "ordinare" la spedizione punitiva. I quattro sono difesi dagli avvocati Alessandro Sola, Nicola Scodnik, Simona Correa, Lina Armonia, Bianca Innocenti, Roberta Barbanera e Giorgio Zunino.





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