La Spezia, barber shop sequestrati: Guardia di Finanza chiude quattro attività nel Levante

Quattro barber shop sequestrati tra Sarzana e Arcola, altri tre già chiusi nel corso delle verifiche, presunte autorizzazioni ottenute senza validi requisiti professionali e irregolarità fiscali sotto esame. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza della Spezia nel settore dei servizi alla persona.

Controlli – I militari della Compagnia di Sarzana hanno posto sotto sequestro amministrativo tre saloni a Sarzana e uno ad Arcola, al termine di accertamenti che hanno riguardato complessivamente sette attività, incluse tre che avevano già cessato l’attività.

Irregolarità – Secondo quanto emerso, i titolari avrebbero operato con autorizzazioni comunali ottenute in assenza di titoli abilitativi validi per l’esercizio della professione di acconciatore. Al centro degli approfondimenti anche attestati rilasciati da un ente ritenuto non accreditato né autorizzato a emettere certificazioni valide.

Indagini – Sono in corso ulteriori verifiche sulla genuinità degli attestati e sul ruolo dell’ente che li avrebbe rilasciati. La normativa prevede che l’abilitazione professionale possa essere conseguita solo attraverso un percorso formativo e il superamento di un esame tecnico-pratico.

Sanzioni – Ai responsabili è stata contestata la violazione della legge di settore. Le sanzioni previste vanno da 250 a 5mila euro, oltre al sequestro dei locali e delle attrezzature utilizzate per l’attività.

Fisco – Durante i controlli sarebbero emersi anche casi di mancata emissione di documenti fiscali per prestazioni effettuate, elemento che amplia il fronte degli accertamenti.

Monitoraggio – L’operazione si inserisce nei controlli sul rispetto delle regole in ambito commerciale, con attenzione sia alla tutela della concorrenza sia alla regolarità professionale e fiscale.

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