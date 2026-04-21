Genova, borseggiata una donna: arrestate due persone

Il personale della Polizia Locale ha tratto in arresto due persone, un cittadino algerino del 1974 e una cittadina italiana del 1991, responsabili di un furto con destrezza, consumato ai danni di una ragazza nelle zone centrali della movida genovese. Per entrambi il giudice, a seguito del rito direttissimo, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L'operazione è scattata grazie all'occhio attento dell'addetto alla videosorveglianza che, monitorando le telecamere cittadine, ha individuato la coppia, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici. È iniziata così un'articolata attività di osservazione remota che ha permesso di documentare l'intera sequenza delittuosa: mentre l'uomo si avvicinava alla vittima riuscendo, con una mossa fulminea, ad aprirle la borsa e a sfilarle il cellulare, la complice attendeva nelle vicinanze per ricevere la refurtiva e tentare di occultarla.

Il monitoraggio costante da parte del videoterminalista ha permesso di coordinare in tempo reale le unità operative sul campo. Gli agenti sono intervenuti pochi istanti dopo il passaggio del dispositivo tra i due complici, intercettandoli e bloccandoli in flagranza di reato.

La refurtiva, rinvenuta ancora nella disponibilità della coppia, è stata contestualmente restituita alla legittima proprietaria. Gli arrestati, dopo aver trascorso il tempo necessario presso le camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono comparsi davanti al Giudice per il giudizio direttissimo. Valutati i fatti e i precedenti a carico della coppia, è stata disposta per entrambi la misura della custodia in carcere.

Si precisa che resta salva la presunzione di innocenza per cui tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

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