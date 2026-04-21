Nervi, autoarticolato resta bloccato in via Oberdan. Oltre un'ora per liberare la strada

Un autoarticolato, si è incastrato in via Oberdan, nel quartiere di Nervi, all'incrocio con viale Franchini, dopo aver dovuto cambiare direzione a seguito del limite di carico di un impalcato. Non si tratta della prima volta che accade un simile episodio, complici le indicazioni dei navigatori. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora, con comprensibili conseguenze sulla viabilità, e il mezzo, per tornare sul corretto percorso, ha percorso tutta via Oberdan in retromarcia. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, ha seguito la vicenda il consigliere municipale Giuseppe Rappa. Il conducente è stato sanzionato per non aver rispettato la segnaletica.

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