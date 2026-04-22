Genova, rapina a due croceristi nel centro storico: otto arresti dopo mesi di indagini

Otto persone sono state arrestate a Genova con l’accusa di aver aggredito e rapinato due turisti crocieristi nel centro storico. L’episodio risale alla notte del 18 novembre 2025, ma le indagini condotte dalla Polizia hanno portato solo ora all’individuazione dei presunti responsabili.

Indagini – L’operazione è il risultato del lavoro della Squadra Mobile e del commissariato di Prè. Decisivo il contributo dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire nel dettaglio i movimenti delle vittime e degli aggressori prima e dopo l’assalto. Le immagini hanno permesso agli investigatori di identificare il gruppo coinvolto.

Aggressione – Secondo quanto ricostruito, i due croceristi sarebbero stati seguiti mentre percorrevano via Gramsci. Una volta raggiunti, sarebbero stati accerchiati, molestati e colpiti fisicamente, per poi essere derubati di smartphone e portafogli. Un’azione violenta, avvenuta in piena notte, che ha destato particolare allarme per la sicurezza nella zona.

Arrestati – Le persone fermate hanno un’età compresa tra i 20 e i 40 anni. Si tratta, in diversi casi, di soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio. Alcuni risultano senza fissa dimora e frequentatori abituali dell’area interessata.

Contesto – L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro storico, area ad alta frequentazione turistica. Le autorità sottolineano l’importanza degli strumenti di controllo del territorio e della collaborazione investigativa per contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

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