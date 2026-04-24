Genova, incidente mortale nella notte: motociclista perde la vita a Prà

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Genova, costando la vita a un uomo di circa 40 anni che viaggiava in moto.

Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Pra’, nel quartiere omonimo, a breve distanza dal casello autostradale. Per cause ancora da chiarire, il motociclista si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato estremamente violento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale, con la sezione specializzata in infortunistica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto illeso.

Le autorità hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ancora incerta. La strada è rimasta chiusa fino alle prime ore del mattino, intorno alle cinque, causando pesanti disagi alla circolazione.

Ripercussioni sul traffico si sono registrate sia lungo l’Aurelia sia sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, dove il casello è stato temporaneamente chiuso.

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