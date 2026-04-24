Genova, malori improvvisi dopo addio al nubilato: chiuso locale messicano

Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un’esperienza da dimenticare per un gruppo di nove donne, riunite per celebrare un addio al nubilato. Al posto di cocktail e brindisi, la notte è stata segnata da malori improvvisi, tra crampi addominali e dissenteria.

Secondo quanto riferito dalle protagoniste, i sintomi sarebbero comparsi poche ore dopo aver cenato in un ristorante messicano, dove avevano scelto un menù degustazione a base di burrito e fajitas con carne di manzo e pollo.

Nessuna delle donne ha fatto ricorso a cure ospedaliere o alla guardia medica, ma una di loro, una volta ristabilitasi, ha deciso di segnalare l’accaduto all’Asl, raccontando quanto successo al gruppo.

La denuncia ha fatto scattare controlli immediati: gli ispettori del Nucleo Igiene e Alimenti si sono presentati nel locale poche ore dopo la segnalazione. Durante il sopralluogo sono emerse gravi irregolarità, tra cui la presenza di circa venti chili di carne cotta conservata in modo inadeguato, probabilmente a causa del malfunzionamento di un banco refrigerato. La merce è stata quindi sequestrata.

A seguito degli accertamenti, il ristorante è stato chiuso e al titolare è stata inflitta una sanzione di 5.000 euro, con la possibilità alternativa di svolgere lavori socialmente utili. In caso contrario, la Procura potrebbe avviare un’indagine per commercio di sostanze alimentari nocive.

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