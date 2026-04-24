Genova, incidente mortale a Pra’: motociclista di 47 anni muore nello scontro con un’auto in zona di cantiere

Un uomo di 47 anni (Alessandro Pedevilla) ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto a Pra’, lungo la via Aurelia, in un tratto interessato da lavori in corso. Lo scontro frontale con un’auto non gli ha lasciato scampo.

Dinamica – L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte. La vittima, Alessandro Pedevilla, viaggiava in sella alla sua moto in direzione levante quando, secondo le prime ricostruzioni, si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente dal senso opposto. Il tratto era regolato da movieri per la presenza di un cantiere stradale.

Ipotesi – Stando ai primi accertamenti della polizia locale, basati su alcune testimonianze, il motociclista potrebbe non aver visto il segnale di stop impartito dal moviere. Nello stesso momento, l’automobilista aveva ricevuto il via libera per procedere. Una mancata percezione della segnalazione potrebbe aver determinato l’impatto.

Controlli – Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcoltest, risultando negativo. Gli agenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Viabilità – La strada è rimasta chiusa per diverse ore durante la notte per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Il traffico è stato deviato fino al completamento delle operazioni.

Sicurezza – L’incidente riaccende l’attenzione sui rischi legati ai cantieri stradali notturni e alla gestione della viabilità temporanea, soprattutto lungo arterie trafficate come l’Aurelia.

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