Genova Quarto, bimbo cade in un'intercapedine: è in codice rosso al Gaslini

GENOVA - Un bambino di 10 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere caduto in un'intercapedine mentre stava giocando con un amico nel giardino condominiale. A dare l'allarme sarebbe stato proprio l'altro bambino. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Quarto Alto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i militi della Croce Verde di Quarto. Il bimbo è stato liberato dalla "trappola" in cui era finito non senza difficoltà.

L’area è stata poi sottoposta sotto sequestro per permettere gli accertamenti tecnici e verificare eventuali responsabilità.

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