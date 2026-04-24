Allarme carceri, Liguria tra le cinque regioni con più detenuti stranieri

La situazione degli istituti penitenziari in Liguria evidenzia criticità significative, tra sovraffollamento e alta incidenza di detenuti stranieri. È quanto emerge dal report “Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale” redatto dal Garante dei detenuti.

A livello regionale, la Liguria si colloca tra le cinque aree italiane con la più alta presenza di stranieri in carcere, insieme a Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il dato più critico riguarda il carcere femminile di Genova Pontedecimo, che registra il più alto indice di sovraffollamento nella regione: 140 detenute presenti a fronte di una capienza di 91 posti, con un tasso del 153,85%. Una situazione che lo colloca tra gli istituti più congestionati a livello nazionale.

Seguono altri penitenziari liguri con livelli di pressione elevati: Carcere della Spezia con 211 detenuti su 151 posti disponibili, Carcere di Chiavari con 66 presenze su 52, Carcere di Genova Marassi con 676 detenuti su una capienza di 535 e Carcere di Sanremo con 260 persone ristrette a fronte di 219 posti.

Nel complesso, al 7 aprile, la popolazione carceraria ligure conta 1.412 detenuti, di cui 1.345 uomini e 67 donne. Tra gli uomini, 749 sono stranieri (55,69%), mentre tra le donne le straniere sono 26 su 67 (38,81%). La capienza regolamentare complessiva degli istituti è di 1.111 posti, con un indice medio di sovraffollamento pari al 127,09%.

Il report evidenzia inoltre un flusso in entrata superiore alle uscite: nell’arco di un anno si sono registrati 1.376 ingressi a fronte di 1.065 scarcerazioni, con un saldo positivo di 311 unità. Un dato che contribuisce ad aggravare ulteriormente la pressione sul sistema penitenziario regionale, già alle prese con carenze strutturali e organizzative.

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