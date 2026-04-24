Scontro frontale con auto, disposta autopsia sul motociclista morto in nottata a Pra'
di R.C.
Sembrano escluse responsabilità terzi, il 48enne aveva superato una fila di auto ferme
La pm Gabriella Marino ha disposto l'autopsia sul corpo di Alessandro Pedevilla (foto da Facebook), il 48enne morto questa notte dopo lo schianto contro una Fiat Doblò sull'Aurelia a Pra'. Il 35enne alla guida del veicolo sarà formalmente iscritto nel registro degli indagati come atto a sua tutela, ma la ricostruzione effettuata dal nucleo infortunistica della polizia locale non sembra lasciare molti dubbi.
In base a diverse testimonianze raccolte dagli agenti, Pedevilla prima del frontale stava procedendo a velocità sostenuta e, arrivato in prossimità del tratto a senso unico alternato resosi necessario per la presenza un cantiere stradale, ha superato a sinistra diverse auto che erano ferme proprio perché i movieri avevano stoppato i mezzi diretti a levante dando invece il via libera a quanti procedevano in senso opposto. L'impatto frontale è stato violentissimo e il 48enne è morto sul colpo.
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