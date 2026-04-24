Scontro frontale con auto, disposta autopsia sul motociclista morto in nottata a Pra'

La pm Gabriella Marino ha disposto l'autopsia sul corpo di Alessandro Pedevilla (foto da Facebook), il 48enne morto questa notte dopo lo schianto contro una Fiat Doblò sull'Aurelia a Pra'. Il 35enne alla guida del veicolo sarà formalmente iscritto nel registro degli indagati come atto a sua tutela, ma la ricostruzione effettuata dal nucleo infortunistica della polizia locale non sembra lasciare molti dubbi.

In base a diverse testimonianze raccolte dagli agenti, Pedevilla prima del frontale stava procedendo a velocità sostenuta e, arrivato in prossimità del tratto a senso unico alternato resosi necessario per la presenza un cantiere stradale, ha superato a sinistra diverse auto che erano ferme proprio perché i movieri avevano stoppato i mezzi diretti a levante dando invece il via libera a quanti procedevano in senso opposto. L'impatto frontale è stato violentissimo e il 48enne è morto sul colpo.

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