Incidente sulla A10, 8 km di coda verso la Francia dopo Bordighera

Gravi disagi alla circolazione sull’autostrada A10 nel tratto ligure di Ponente: un incidente avvenuto nei pressi di Vallecrosia, dopo Bordighera, ha provocato una coda di circa otto chilometri in direzione Francia.

Incidente – Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero coinvolti almeno due veicoli, tra cui un mezzo pesante. L’impatto è avvenuto lungo il tratto compreso tra Sanremo Ovest e Ventimiglia, uno dei più trafficati in direzione del confine.

Feriti – Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo ed è stata soccorsa sul posto. Le sue condizioni non sono state ancora rese note nel dettaglio, ma l’intervento dei soccorritori si è reso necessario con urgenza.

Soccorsi – Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e gli operatori dell’Autofiori. Le operazioni di messa in sicurezza e di estrazione del ferito hanno richiesto tempo, contribuendo a rallentare ulteriormente il traffico.

Traffico – Le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate: si registrano lunghe code e rallentamenti per diversi chilometri. Gli automobilisti diretti verso la Francia stanno affrontando tempi di percorrenza significativamente più lunghi.

Viabilità – Si consiglia prudenza alla guida e, dove possibile, di valutare percorsi alternativi o di posticipare gli spostamenti, in attesa del completo ripristino della circolazione.

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