Cronaca

Coda di tre km tra Recco e Chiavari per incidente in A12

di Redazione

8 sec
Coda di tre km tra Recco e Chiavari per incidente in A12
18 - SettimoLink

Coda di tre chilometri sull'autostrada A12 tra Recco e Chiavari per un incidente al chilometro 22.8 in direzione Rosignano.

La dinamica è ancora da determinare ma il traffico è fortemente rallentato.



Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

Autostrade Code

Condividi:

2305 - Banca Occhi Lions