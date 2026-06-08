Coda di tre km tra Recco e Chiavari per incidente in A12
di Redazione
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Coda di tre chilometri sull'autostrada A12 tra Recco e Chiavari per un incidente al chilometro 22.8 in direzione Rosignano.
La dinamica è ancora da determinare ma il traffico è fortemente rallentato.
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Tags:Autostrade Code
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